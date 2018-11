Brexit, Hammond: è l'accordo migliore possibile, no deal peserebbe su economia Uk

Titta Ferraro 28 novembre 2018 - 09:28

Occorre essere preparati a uno scenario di "no deal', che non mancherebbe di avere ripercussioni sull'economia britannica. Lo afferma il Cancelliere dello Scacchiere, Philip Anthony Hammond, che ritiene quello raggiunto con l'Ue sulla Brexit "il miglior accordo possibile" per l'economia. Intervistato dalla Bbc, il Cancelliere dello Scacchiere rimarca che senza un'uscita "regolata" si avrebbe un incremento dei prezzi dei generi alimentari.