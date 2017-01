Brexit: Corte Suprema inglese si pronuncerà il 24 gennaio

Valeria Panigada 18 gennaio 2017 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

La Corte Suprema della Gran Bretagna annuncerà la prossima settimana la sua decisione sul processo Brexit. Il 24 gennaio arriverà la decisione che stabilirà se il primo ministro britannico Theresa May dovrà consultare o meno il Parlamento del Paese per i piani di uscita dall'Unione europea. La sentenza risponde al dibattito che si è acceso nel Paese riguardo il diritto del governo inglese di invocare unilateralmente l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che avvierà formalmente i colloqui per la Brexit. Ieri la May ha confermato l'intenzione di uscire dal mercato unico e perseguire un accordo di libero scambio con la Ue.