Brexit: Barnier, transizione soft non è per nulla scontata

Titta Ferraro 9 febbraio 2018 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

L'accordo su una transizione soft non è per nulla scontato e le posizioni intransigenti dell'esecutivo May potrebbero portare a una rottura. Lo ha affermato oggi il capo negoziatore dell'Unione europea per la Brexit, Michel Barnier, "Se i disaccordi persistono, un accordo di transizione non può essere dato per scontato", ha detto Barnier in una conferenza stampa a Bruxelles dopo l'emergere di sostanziali disaccordi nell'ultimo giro di negoziazioni.Barnier ha affermato che vi sono "sostanziali" disaccordi sui termini del periodo di transizione di due anni che è la massima priorità per le imprese. "Il tempo è breve", ha aggiunto Barnier che comunque si augura che tali disaccordi vengano risolti nel prossimo round negoziale.