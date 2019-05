BoE sotto i fari, con Brexit rinviata improbabili per ora cambiamenti a politica monetaria (analisti)

Daniela La Cava 2 maggio 2019 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Dopo la Federal Reserve (Fed), l'attenzione del mercato si sposta oggi sulla riunione della Bank of England (BoE). Alle 13 l'istituto britannico guidato da Mark Carney annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse, e a partire dalle 13.30 è prevista la conferenza stampa del governatore. Gli analisti non si attendono sorprese, con il tasso di interesse invariato allo 0,75%."Il fatto che la Brexit sia stata rinviata anche fino a ottobre, significa che è altamente improbabile che la BoE possa apportare importanti cambiamenti alla politica monetaria da ora in poi", rimarca David Madden, market analyst di CMC Markets UK, sottolineando che di recente sono stati pubblicati alcuni dati economici incerti per il Regno Unito. L'inflazione primaria è pari all'1,9% e l'obiettivo della BoE è del 2%. Il tasso di inflazione core rimane all'1,8% - il livello minimo congiunto da marzo 2017. Alla luce di questi aggiornamenti, aggiunge Madden, la domanda sembra essere un pò debole, ma guardando agli aspetti positivi, il tasso di disoccupazione è al livello più basso dagli anni '70.