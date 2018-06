BoE: rialzo dei tassi ad agosto? Probabile se dati economici continuano percorso positivo (analisti)

Daniela La Cava 22 giugno 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

"Non si aspettavano molte sorprese dalla BoE, tranne qualche indizio su quanto fosse ragionevole il fatto che il mercato avesse incorporato in precedenza il 50% di possibilità di un incremento dei tassi ad agosto". A dirlo Barry McAndrew, fixed income senior portfolio manager Emea di State Street Global Advisors, dopo l'annuncio della Banca centrale d'Inghilterra sui tassi che sono stati confermati allo 0,5 per cento. "Il comitato è ragionevolmente fiducioso sul fatto che i dati economici si stiano evolvendo come previsto e - qualora continuassero il loro percorso positivo - sembra che i suoi membri potrebbero essere più propensi a un rialzo dei tassi ad agosto", conclude l'esperto.