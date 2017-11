BoE, inflation report: le stime su prezzi al consumo e crescita

Alessandro Piu 2 novembre 2017 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

La Bank of England ha rilasciato oggi anche l'Inflation report che contiene le previsioni su crescita e inflazione per i prossimi anni. La Banca centrale britannica ha rivisto al ribasso le aspettative di inflazione per il 2018 al 2,4% dal 2,5% mentre le ha confermate al 2,2% per il 2019.Il Pil dovrebbe invece attestarsi all'1,7% nel 2018 dall'1,8% della precedente stima e all'1,7% confermato nel 2019.