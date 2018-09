Bloomberg, Brexit: Berlino e Londra verso accordo di massima

Alessandra Caparello 5 settembre 2018 - 17:06

MILANO (Finanza.com)

Nuovo colpo di scena nella vicenda Brexit. Come riferisce Bloomberg oggi, Germania e Regno Unito potrebbero raggiungere un’intesa di massima per mettere da parte alcuni punti chiave della richieste sulla Brexit rendendo così più semplice l’accordo per il divorzio.Fonti vicine affermano che sarebbero trapelati segnali positivi sulla risoluzione del confine fra Irlanda e Irlanda del Nord- Le indiscrezioni fanno bene alla sterlina che al momento guadnala lo 0,55% contro l’euro