Barclays: utili triplicati, +188% su base annua. Trimestre migliore in più di tre anni

Laura Naka Antonelli 2 agosto 2018 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Il colosso bancario britannico Barclays ha reso noto di aver riportato nel secondo trimestre utili al lordo delle tasse di 1,9 miliardi di sterline, meglio delle attese.I profitti sono praticamente triplicati, in rialzo del 188% su base annua rispetto ai 659 milioni di sterline del secondo trimestre del 2017, e hanno confermato il migliore trimestre in più di tre anni.La banca ha annunciato anche un dividendo a interim di 2,5 pence per azione per il primo semestre dell'anno, comunicando l'intenzione di pagare dividendi di 6,5 pence per il 2018. Inclusi gli oneri, i profitti del primo semestre dell'anno sono scesi del 29% a 1,66 miliardi di sterline.