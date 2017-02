Barclays: titolo su massimi da ottobre 2015, Core Capital ratio al 12,4% sopra attese analisti

Alessio Trappolini 23 febbraio 2017 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Barclays accelera a Londra con un +3,34% che serve al titolo per riportarsi sui massimi dall’ottobre del 2015. La banca britannica sfrutta la calda accoglienza ai conti, snocciolati in mattinata, riservata dagli analisti e operatori.



Apprezzamenti sul fronte della patrimonializzazione: la banca ha registrato un aumento a sorpresa nelle sue riserve di capitale, grazie alle dismissioni di attivi non-core che ha permesso di accantonare risorse per far fronte alle spese legali in corso.



In questo quadro il Core Capital ratio è salito al 12,4%, una percentuale che dovrebbe scacciare il fantasma “aumento di capitale” per Barclays.