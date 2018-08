Barclays rianima il suo team azionario e strappa un team a Socgen

alessandro chiatto 9 agosto 2018 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Secondo quanto riporta Bloomberg, Barclays, una delle più grandi banche di investimento europee, ha assunto un team di cinque analisti azionari di Société Générale SA. Tra questi, Warren Ackerman che si è unito alla banca britannica come responsabile del Regno Unito. Il CEO di Barclays Jes Staley ha approvato il reclutamento di oltre 50 trader e analisti azionari dall'anno scorso, nel tentativo di rianimare l'unità azionaria della banca.Barclays sta inoltre assumendo gli analisti Laurence Whyatt, Arthur Reeves, Iain Simpson e Erwann Dagorne di Société Générale. Omar Fall, analista presso banche europee presso Mediobanca SpA, si unirà a Barclays insieme a Matthew Joyce di BNP Paribas SA e Paul May della Bank of Montreal, secondo quanto si legge sempre su Bloomberg.