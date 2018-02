Aviva cede attività assicurative in Spagna a Bankia

Daniela La Cava 23 febbraio 2018 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Aviva ha annunciato la vendita dell'intera partecipazione detenuta nella joint venture su assicurazioni vita e pensioni Cajamurcia Vida e Caja Granada Vida alla spagnola Bankia, per un ammontare complessivo di 202 milioni di euro. L'operazione è soggetta al via libera delle autorità Antitrust, si legge in una nota, dovrebbe essere completata nel secondo trimestre del 2018. "Questa vendita - ha dichiarato l'amministratore delegato di Aviva, Mark Wilson - rappresenta un forte ritorno per i nostri azionisti. Negli utili cinque anni abbiamo generato proventi per 1,3 miliardi di sterline dalla vendita di quasi tutte le nostre attività in Spagna". E ha aggiunto: "La transazione semplifica ulteriormente Aviva, rafforza la nostra già solida posizione patrimoniale ed è un altro esempio della nostra attenzione su mercati attraenti e in crescita ".