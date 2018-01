Aston Martin: possibile IPO da 5 mld GBP

michele fanigliulo 10 gennaio 2018 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Secondo indiscrezioni di mercato la Aston Martin starebbe valutando l’IPO a Londra.Le fonti vicino al dossier riportano che la valutazione potrebbe essere pari a 5 miliardi di sterline ad Enterprise value (compreso debito), ovvero 6,8 miliardi di dollari (oltre 5,6 mld euro). L’interesse degli investitori su tale operazione potrebbe essere rafforzata dall’espansione della società nel segmento SUV.La valutazione sarebbe comunque una stima preliminare e nessuna decisione è stata ancora presa. Sulla possibile quotazione i consulenti starebbero anche prendendo in considerazione altre opzioni per la casa automobilistica.Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dalla società a tal riguardo.