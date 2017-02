Zona euro: Draghi, non serve cambio flessibile, Paesi necessitano di riforme

Luca Fiore 2 febbraio 2017 - 19:31

MILANO (Finanza.com)

Non ci sono benefici dall’uscita dalla moneta unica. È quanto ha detto il n.1 della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, nel corso di un intervento a Lubiana. Più che di un cambio flessibile, ha detto Draghi, le economie di Eurolandia necessitano di un serio processo riformatore.



“Quando i Paesi perseguono le politiche giuste, l’euro non è un ostacolo al successo”, ha rimarcato il n.1 dell’Eurotower nel corso del suo intervento. "Se la crescita della produttività di un Paese è debole, questo deriva da problemi strutturali profondi, il tasso di cambio non può rappresentare la soluzione".



“Abbandonare l’euro non è la risposta ai problemi che devono affrontare i diversi Paesi”.