Zew in leggero miglioramento a gennaio, nonostante elevato numero rischi globali

Daniela La Cava 22 gennaio 2019 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

"È già degno di nota il fatto che il sentiment economico Zew per la Germania non si sia ulteriormente deteriorato, visto l'elevato numero di rischi economici globali. Gli esperti del mercato finanziario hanno già considerevolmente abbassato le loro aspettative di crescita economica negli ultimi mesi. Nuovi fattori potenzialmente negativi come il rifiuto dell'accordo sulla Brexit da parte del Parlamento Uk e la crescita relativamente debole della Cina nell'ultimo trimestre del 2018 sono già stati anticipati ". Questo il commento del presidente dell'istituto Zew, Achim Wambach, dopo la pubblicazione del dato relativo alla fiducia delle imprese tedesche. L'indice tedesco a gennaio si è attestato a -15 punti a fronte dei -17,5 punti di dicembre. Il mercato pronosticava un dato in peggioramento pari a -18,5 punti.