Weidmann su successione Draghi: assurdo dibattito nazionalità, vi siete mai chiesti se la Bce fosse giusta per un italiano?

Laura Naka Antonelli 23 febbraio 2018 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

"Questa discussione sulla nazionalità del candidato (ad assumere la presidenza della Bce) è completamente assurda. Intendo dire, vi sareste mai domandati se questa istituzione (la Bce) sarebbe stata giusta per un italiano?". E' quanto ha detto Jens Weidmann, numero uno della Bundesbank, commentando il dibattito sulla presunta importanza della nazionalità del numero uno della Bce."Se voi dite: Non avremmo mai un maltese (al comando della Bce), come pensate che si senterebbero i maltesi? Pensate che sarebbero d'accordo ad accettare la politica della Bce?".