Weidmann su QE Draghi: Bce funziona bene ma non può sostituirsi ai governi

Laura Naka Antonelli 23 febbraio 2018 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

"La Bce è certamente una istituzione che funziona bene. Ma questo non significa che debba assumere il ruolo...dei governi". Così il presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della Bce, Jens Weidmann, in un'intervista al Financial Times. Weidmann non ha avuto nessuna remora a criticare il programma di Quantitative easing varato dalla Bce per mettere in sicurezza l'Eurozona e salvarla dalla crisi dei debiti sovrani.