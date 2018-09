Weidmann: regole più severe non capaci di prevenire del tutto crisi finanziarie globali

Laura Naka Antonelli 17 settembre 2018 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

Jens Weidmann, numero uno della Bundesbank, la banca centrale tedesca, e membro del Consiglio direttivo della Bce, ha affermato che l'introduzione di norme più severe per disciplinare il settore finanziario non è sufficiente a prevenire completamente l'avvento di eventuali nuove crisi finanziarie globali. Weidmann ha parlato del rischio di crash in un'intervista rilasciata a Bild.