Volkswagen: vendite globali ancora in crescita a maggio (+6,1% a/a)

Daniela La Cava 15 giugno 2018 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

Prosegue anche a maggio il trend positivo di Volkswagen che archivia il mese passato con vendite globali in crescita. Sono 953.400 le vetture consegnate dal gruppo di Wolfsburg, con un rialzo del 6,1% rispetto a un anno fa. Positivo anche il saldo dei primi 5 mesi dell'anno con 4,5 milioni di vetture vendute su scala globale (+7,7%). "Maggio è stato un mese particolarmente positivo per il Gruppo, permettendoci di continuare a percorrere la strada di crescita nel secondo trimestre", si legge in una nota.