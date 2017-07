Volkswagen: vendite auto a 5,2 mln nel I semestre (+0,8%), +4,2% a giugno

Titta Ferraro 19 luglio 2017 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Prima metà dell'anno con vendite in progresso per il gruppo Volkswagen che ha venduto 5,2 milioni di auto nel primo semestre dell'anno, lo 0,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2016. Nel mese di giugno la crescita è stata del 4,2% a 920.700 unità. In Europa, le consegne da parte del Gruppo tedesco hanno continuato a crescere attestandosi a 411.700 unità a giugno (+3,1 per cento) concludendo il primo semestre con un +3,5%. Nel Nord America il gruppo ha registrato una crescita significativa del 3,9% nella prima metà dell'anno, mentre nella regione Asia-Pacifico ha registrato quasi 2 milioni di veicoli consegnati nel primo semestre dell'anno (-2,7 per cento)."Una crescita stabile nelle regioni più importanti ci dà motivo per guardare con fiducia alla seconda metà dell'anno", ha rimarcato Fred Kappler, Head of Group Sales di Volkswagen.