Volkswagen: utili in forte ripresa, meglio delle attese. Ma l'outlook rimane cauto

Laura Naka Antonelli 3 maggio 2017 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Volkswagen in forte ripresa dalla crisi seguita allo scandalo sulle emissioni del 2015.



La casa automobilistica tedesca ha reso noto di aver assistito a una forte crescita dell'utile netto nei primi tre mesi del 2017, grazie alla rimonta del suo marchio core VW.



Su base netta, gli utili si sono attestati a 3,4 miliardi di euro, in balzo su base annua del 44% e meglio delle attese.



Il fatturato è salito del 10,3% a 56,2 miliardi di euro.



Il colosso ha tuttavia reiterato il proprio outlook improntato alla cautela, prevedendo per il fatturato dell'intero 2017 un rialzo "fino al 4%".



Nel trimestre venduti poco meno di 2,5 milioni di veicoli, in calo dello 0,5% su base annua, a causa della flessione delle vendite in Cina, il principale mercato di Volkswagen.

In rialzo invece le vendite in Europa e Nord America, salite rispettivamente del 4,4% e del 6%.