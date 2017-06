Volkswagen, stretta partnership con l'americana Nvidia sull'intelligenza artificiale

Valeria Panigada 27 giugno 2017 - 10:21

Lacasa automobilistica Volkswagen ha annunciato oggi di aver stretto una partnership strategica con la società tecnologica americana Nvidia per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che potrebbe essere usata per migliorare i servizi di mobilità e la cooperazione uomo-robot. "L'intelligenza artificiale è la chiave per il futuro digitale del gruppo Volkswagen", ha dichiarato Martin Hofmann, Cio di Volkswagen. A questo riguardo il gruppo di Wolfsburg ha realizzato presso il suo Data Lab un programma di supporto per le startup specializzate in robotica e intelligenza artificiale nel settore dell'auto.