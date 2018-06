Volkswagen: stretta alleanza strategica con l'americana Ford

Valeria Panigada 20 giugno 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Latedesca Volkswagen ha annunciato di aver stretto un accordo di alleanza strategica con l'americana Ford su un certo numero di progetti tra cui lo sviluppo comune di una gamma di utilitarie. I due costruttori di auto hanno fornito pochi dettagli, annunciando soltanto che "esplorano diversi progetti potenziali in diversi ambiti, tra cui le utilitarie". Volkswagen e Ford hanno aggiunto però che l'alleanza strategica non si tradurrà in un accordo sul capitale e le partecipazioni. Questa mattina il titolo Volkswagen segna in avvio a Francoforte un rialzo di circa mezzo punto percentuale (+0,46%) scambiando a 151,90 euro.