Volkswagen, settimana prossima possibile annuncio sui dettagli dell'alleanza con Ford (stampa)

Valeria Panigada 10 gennaio 2019 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Settimana prossima, in occasione del salone dell'auto di Detroit, potrebbero essere svelati i dettagli dell'alleanza strategica tra la tedesca Volkswagen e l'americana Ford, annunciata lo scorso 20 giugno. Lo anticipa Automotive News, secondo cui i due costruttori stanno ancora discutendo alcuni aspetti e non è escluso che un annuncio venga anche rimandato dopo il salone. Finora Volkswagen e Ford hanno fornito pochi dettagli sull'alleanza, che potrebbe avere importanti ripercussioni sul settore automobilistico a livello globale. Le due case hanno annunciato soltanto che "esplorano diversi progetti potenziali in diversi ambiti, tra cui le utilitarie" e che l'intesa non si tradurrà in un accordo sul capitale e le partecipazioni.