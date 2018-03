Volkswagen punta sull'auto elettrica, stabilimenti dedicati saliranno da 3 a 16 entro il 2022

Valeria Panigada 13 marzo 2018 - 14:51

Volkswagen intende accelerare sull'elettrico. La casa tedesca ha fatto sapere che aumenterà gli impianti di produzione per le auto elettriche, portandoli a 16 stabilimenti dedicati entro la fine del 2022, dai 3 stabilimenti attuali. Non solo. Il gruppo di Wolfsburg inizierà ad esportare le auto elettriche prodotte in Cina verso i mercati del Sud-Est asiatico. Inoltre ha già concordato partnership future con produttori di batterie in Europa e Cina per garantire la produzione di veicoli elettrici ed è in procinto di prendere una decisione anche per la fornitura in Nord America.