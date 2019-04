Volkswagen: procuratore accusa ex CEO Martin Winterkorn di frode

Alessandra Caparello 15 aprile 2019 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

Accusa di frode per Martin Winterkorn, ex CEO della Vokswagen nell’ambito del dieselgate, Assieme a Winterkorn sono accusati altri quattro responsabili della casa automobilistica di Wolfsburg in merito allo scandalo sulle emissioni truccate.Winterkorn è stato formalmente incriminato di "frode" e "violazione della legge contro la concorrenza sleale" dal procuratore della città tedesca di Braunschweig che ha contestato all’ex manager la mancata informazione "alle autorità e ai clienti in Europa e agli Stati Uniti sulle manipolazioni illegali dei motori diesel".