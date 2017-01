Volkswagen: nel 2016 consegnati 10,3 milioni di veicoli, +3,8% sul 2015

Riccardo Designori 10 gennaio 2017 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Volkswagen nel corso del 2016 ha consegnato 10,3 milioni di veicoli ai propri clienti. Il dato mostra una crescita a livello mondiale del 3,8% rispetto al 2015. Particolarmente brillante è stato dicembre, mese in cui le consegne sono salite dell’11,8% a quota 933.300 veicoli.



“Il 2016 è stato un anno molto impegnativo per noi”, ha commentato i dati Matthias Müller, CEO del gruppo Volkswagen, evidenziando come “abbiamo fatto passi avanti nel risolvere e superare la crisi legata al diesel e allo stesso tempo avviato un processo di cambiamento fondamentale per rendere Volkswagen pronta ad affrontare il futuro della mobilità”.



In Europa, nel 2016 Volkswagen ha consegnato 4,2 milioni di veicoli, con un miglioramento del 4% rispetto al 2015. Nel corso del mese di dicembre i nuovi mezzi consegnati sono stati 340.600, in rialzo del 9,2%.



A livello europeo è interessante notare come in dicembre la società abbia registrato una forte crescita nel mercato UK, in Francia e in Italia mentre in Germania si sia registrato un calo delle consegne del 2,6% a 92.900 veicoli.



Guardando all’anno appena iniziato, Müller ha spiegato come Volkswagen nel 2017 “intensificherà gli sforzi nei principali settori tecnologici del futuro, nell’e-mobility, nei veicoli autonomi, nella digitalizzazione dei prodotti e della società”.



Per il 2017 il gruppo Volkswagen punta a lanciare 60 nuovi modelli, tra cui Volkswagen Polo e Touareg, Skoda Yeti, SEAT Ibiza, Porsche Cayenne, Audi A8 e Bentley Continental GT.



“Stiamo anche sistematicamente continuando con la nostra offensiva e-mobility e lanceremo più di 10 nuovi modelli con motori elettrici nel biennio 2017/18”, ha concluso Müller.