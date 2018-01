Volkswagen investirà 2,8 miliardi in Nord America entro il 2020, 1 miliardo solo negli Stati Uniti

Valeria Panigada 15 gennaio 2018 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Lacasa automobilistica Volkswagen prevede di investire più di 3,3 miliardi di dollari, ossia 2,8 miliardi di euro, nel mercato del Nord America nei prossimi tre anni. Circa 1,2 miliardi di dollari (circa 1 miliardo di euro) saranno destinati a progetti esclusivamente negli Stati Uniti. L'obiettivo è di aumentare le vendite in questo mercato e di raggiungere il break even nell'utile operativo del marchio Volkswagen in Nord America entro il 2020. In quest'ottica, il gruppo tedesco introdurrà nuovi modelli su misura per il mercato americano. In particolare, Volkswagen prevede di lanciare almeno due nuovi modelli ogni anno negli Usa.