Volkswagen, interrotte le trattative con l'indiana Tata per possibile partnership

10 agosto 2017

Volkswagen e l'indiana Tata Motors hanno messo fine di comune accordo le trattative su un possibile sviluppo di un'auto destinata ai mercati emergenti. Lo ha fatto sapere Skoda, filiale di Volkswagen, attraverso una nota stampa. "I due gruppi - si legge - sono giunti alla conclusione che a questo stadio le sinergie tecniche ed economiche non sarebbero state realizzate secondo le condizioni sperate". Il gruppo tuttavia non esclude una cooperazione futura. Lo scorso marzo, Volkswagen e Tata avevano firmato un protocollo di intesa per studiare una possibile partnership strategica in India.