Volkswagen chiude semestre record con vendite a 5,5 mln di unità (+7,1%)

Titta Ferraro 17 luglio 2018 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Volkswagen ha registrato il miglior primo semestrale della sua storia, consegnando 5,5 milioni di veicoli, in crescita del 7,1%. Le consegne a giugno sono cresciute del 4,1 per cento a 958.600 veicoli. "Questo è stato il miglior primo semestre della storia della nostra azienda. Le consegne sono aumentate in modo significativo in tutte le regioni core e i nostri marchi principali hanno registrato una forte crescita nel primo semestre", ha dichiarato Fred Kappler, responsabile delle vendite del gruppo Volkswagen.Per la seconda metà dell'anno, il gruppo prevede che le consegne saranno influenzate dall'introduzione del nuovo standard WLTP. "Alcuni veicoli saranno probabilmente consegnati ai clienti più tardi del previsto", rimarca Kappler.