Verbali Bce: a gennaio consiglio direttivo ha discusso di operazioni Tltro

Daniela La Cava 21 febbraio 2019 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Nella prima riunione del 2019 della Banca centrale europea (Bce), quella del 24 gennaio, il consiglio direttivo ha discusso circa gli strumenti di politica monetaria disponibili per fornire liquidità nel lungo termine. Il riferimento è alla nuova operazione Tltro. E' quanto emerge dalle minute della Bce nelle quali si sottolinea che "eventuali nuove potenziali operazioni dovrebbero riflettere gli obiettivi di politica monetaria da raggiungere". "Sebbene le decisioni in merito non debbano essere prese troppo in fretta - si legge ancora nel documento - le analisi tecniche necessarie per preparare le opzioni politiche per le future operazioni di liquidità dovrebbero procedere rapidamente", si legge nel documento.