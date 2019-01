Ubs: nessun progetto di fusione con Deutsche Bank o altra banca (stampa)

Valeria Panigada 3 gennaio 2019 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Labanca svizzera Ubs non avrebbe alcun progetto di fusione allo studio né con la tedesca Deutsche Bank né con altri istituti, almeno per il momento. Lo ha chiarito il presidente di Ubs, Axel Weber, nel corso di una intervista al quotidiano Tages-Anzeiger, dopo alcuni rumors su una possibile unione con Deutsche Bank. Weber ha spiegato che una fusione non avrebbe senso in questo momento, precisando che Ubs è più forte oggi che prima della crisi finanziaria e combinarla con un'altra banca, qualsiasi sia, sarebbe prematuro. Il suo omologo in Deutsche Bank, Paul Achleitner, avrebbe assicurato, in una intervista pubblicata nei giorni scorsi su Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung, che l'istituto tedesco non avrebbe bisogno di aiuti nè di fusioni nonostante le difficoltà che sta attraversando.