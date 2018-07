Trump: non è necessario che Usa escano dalla NATO, alleanza ora è più forte

Titta Ferraro 12 luglio 2018 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

"Non è necessario che gli Stati Uniti escano dalla NATO, ma il presidente potrebbe prendere questa decisione". Così il presidente statunitense, Donald Trump, in una conferenza stampa a sorpresa a margine del vertice Nato in corso a Bruxelles. Le ultime indiscrezioni parlavano della minaccia avanzata da Trump di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO senza l'approvazione del Congresso.Il presidente statunitense ha rimarcato che l'impegno Usa è molto forte e "oggi l'alleanza è più forte rispetto a 2 giorni fa" con gli altri paesi membri che si sono impegnati ad aumentare le spese della difesa, 33 miliardi in più, "un aumento degli impegni di spesa come mai prima", ha aggiunto Trump.