Titoli di Stato: è corsa a Bund e Treasury su timori agenda Trump

18 agosto 2017

MILANO (Finanza.com)

Il sell-off sui mercati scatena gli acquisti sui beni rifugio, dai titoli di Stato più sicuri all'oro. L'attentato di Barcellona e i timori che non vada in porto la riforma fiscale promessa da Trump stanno spingendo quindi gli investitori verso il Bund tedesco con il rendimento del decennale ridisceso a cavallo dello 0,4%. Il biennale tedesco offre un rendimento ampiamente negativo di -0,71%.In discesa anche il rendimento dei bond giapponesi. Il decennale è tornato vicino allo zero, sui minimi dallo scorso ottobre.Da martedì l'oro ha guadagnato il 2% riportandosi vicino ai 1.3000 dollari l'oncia.