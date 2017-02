ThyssenKrupp, ceduto l'impianto brasiliano per 1,5 mln

Valeria Panigada 22 febbraio 2017 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Il colosso siderurgico tedesco ThyssenKrupp ha ceduto a Ternium il suo impianto brasiliano CSA Siderúrgica do Atlântico per 1,5 miliardi di euro. Lo ha annunciato questa mattina il gruppo, spiegando che l'operazione rientra nel suo piano strategico e chiude il disastroso capitolo dell'attività siderurgica in America, iniziato nel 2005, che ha portato a ingenti perdite. Non solo. La vendita avrà un impatto positivo sull'indebitamento: "ridurrà in maniera significativa il debito netto finanziario del gruppo", si legge nella nota. La transazione, soggetta alle necessarie autorizzazioni, dovrebbe perfezionarsi entro la fine di settembre.