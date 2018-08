Siemens smentisce taglio 20mila posti di lavoro nel suo piano Vision 2020

Valeria Panigada 24 agosto 2018 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

Nessun taglio di 20mila posti di lavoro in Siemens. Lo ha precisato il gruppo tedesco in una nota stampa diffusa oggi dopo alcune indiscrezioni stampa che circolavano sui possibili licenziamenti legati all'attuazione del piano Vision 2020: le indiscrezioni sono "completamente prive di fondamento", si legge nella nota, che prosegue: "Non siamo d'accordo con il ragionamento all'origine delle cifre evicate dall'artyicolo del magazine - prosegue - Non abbiamo fatto alcuna dichiarazione di questo tipo". Per ribadire il concetto, Siemens ricorda che tra gli obiettivi del piano c'è, anzi, quello di assumere circa 10mila dipendenti entro il 2025 per la sua nuova unità di business sui servizi di internet of things.