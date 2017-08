Siemens intende quotare in Borsa divisione healthcare nel primo semestre del 2018

Daniela La Cava 3 agosto 2017 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

La tedesca Siemens intende quotare in Borsa la sua divisione healthcare nel primo semestre del 2018. Lo ha comunicato il gruppo tedesco in una nota nel giorno della presentazione dei risultati trimestrali. Il terzo trimestre è stato archiviato da Siemens con risultati in rialzo ma inferiori alle previsioni degli analisti: i ricavi sono saliti dell'8% a 21,4 miliardi di euro contro i 21,8 miliardi del consensus Bloomberg, mentre l'utile della divisione industriale, pari a 2,25 miliardi, non ha per poco centrato le attese pari a 2,33 miliardi. L'utile netto è aumentato nel terzo trimestre del 7% a 1,5 miliardi di euro.