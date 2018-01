Sell-off sui Bund, torna in positivo anche il rendimento del titolo a 5 anni

Titta Ferraro 29 gennaio 2018 - 14:25

Massimi da fine 2015 per i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi. Il sell-off che sta caratterizzando il mercato obbligazionario governativo vede il rendimento del Bund decennale tedesco a ridosso dello 0,7%, livello che non vede da dicembre 2015. Il titolo tedesco a 5 anni è ritornato oggi in positivo per la prima volta dal 2015.Il movimento riguarda tutto l'obbligazionario con principale catalyst che rimane l'attesa di una forte crescita economica con banche centrali che potrebbero agire più velocemente nel percorso di normalizzazione del costo del denaro. Questa settimana focus sulla riunione della Federal Reserve, presieduta per l'ultima volta da Janet Yellen, e venerdì con le non farm payrolls di gennaio.Il membro olandese della Banca centrale europea, Klaas Knot, ha dichiarato che l'istituto centrale europeo deve chiarire da subito cosa intende fare a settembre, quando terminerà il QE. Knot, uno dei falchi all'interno dell'Eurotower, ha ribadito che gli acquisti di asset vanno conclusi il prima possibile.