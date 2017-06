Schaeffler: limata guidance 2017, tonfo del titolo

Luca Fiore 27 giugno 2017 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Rosso di oltre 10 punti percentuali sul listino Tedesco per il titolo Schaeffler, in calo a 10,42% a 12,85 euro. La società tedesca produttrice di componentistica per l’automotive ha presentato i conti trimestrali e annunciato di aver ridotto la guidance per l’esercizio corrente.Il margine Ebit 2017 è visto all’11-12%, contro il 12-13% precedente, mentre il flusso di cassa passa da circa 600 a circa 500 milioni di euro.