Sap: profitti trimestrali in rialzo, acquistata CallidusCloud

Daniela La Cava 30 gennaio 2018 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Profitti trimestrali in crescita e l'annuncio di un'acquisizione da parte di Sap. Il big tedesco dei software professionali ha annunciato di avere chiuso il quarto trimestre, secondo i dati preliminari diffusi stamattina, con utili in rialzo del 21% a 1,85 miliardi di euro e ricavi complessivi pari a 6,8 miliardi (+1%). Positivo soprattutto l'andamento delle vendite del segmento cloud che nel quarto trimestre ha evidenziato una crescita del 20% a 995 milioni di euro.E sempre oggi il gruppo tedesco ha comunicato al mercato che intende acquisire, tramite la controllata Usa, CallidusCloud per una cifra pari a 36 dollari ad azione. Si tratta di un enterprise value di circa 2,6 miliardi di dollari. Il closing dell'operazione è atteso nel secondo trimestre dell'anno.