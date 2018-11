Sap compra l'americana Qualtrics per 8 mld$

Daniela La Cava 12 novembre 2018 - 08:08

Tempo di shopping nel mondo dei software. La tedesca Sap ha annunciato ieri l'acquisizione dell'americana Qualtrics International per una cifra pari a 8 miliardi di dollari in contanti. Il deal ha già ricevuto il via libera da parte dei cda di Sap e Qualtrics, con il closing dell'operazione che è atteso entro i primi sei mesi dell'anno prossimo. "Sap ha ottenuto finanziamenti per 7 miliardi di euro a copertura del prezzo di acquisto e dei costi relativi all'acquisizione", si legge nel comunicato congiunto.Qualtrics International, presente in dodici Paesi, sviluppa l'"Experience management" (XM), ovvero un software per migliorare le esperienze offerte dalle organizzazioni a ogni parte in causa, che si tratti di clienti, dipendenti, potenziali clienti, utenti, partner, fornitori, cittadini, studenti o investitori.