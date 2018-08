Ryanair: nuovo sciopero in Germania, cancellati 250 voli

Alessandra Caparello 8 agosto 2018 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Circa 250 i voli in partenza e arrivo in Germania cancellati dalla Ryanair. L’annuncio dato dopo che i piloti tedeschi hanno deciso di aderire allo sciopero di altri colleghi europei.La compagnia ha assicurato che circa l’85% dei 2400 voli Ryanair dovrebbe essere assicurato. Continua così l’ondata di agitazioni che sta sconvolgendo il vettore low cost irlandese e che sta dando dei grattacapi all’ad Micheal O'Leary che poche settimane fa aveva minacciato una delocalizzazione dei piloti in Olanda.