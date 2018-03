Rwe prevede di aumentare il dividendo quest'anno dopo aver chiuso il 2017 in utile

Valeria Panigada 13 marzo 2018 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Rwe prevede di alzare il dividendo nel 2018 dopo aver chiuso il 2017 in utile. Il maggior produttore di elettricità in Germania si aspetta di alzare il dividendo a 0,70 euro per azione, contro i 0,50 euro del 2017 (oltre a 1 euro di dividendo strapordinario legato agli sgravi fiscali sul nucleare). Un ulteriore aumento è previsto nel 2019. Rwe ha registrato nel 2017 un utile netto di 1,9 miliardi di euro, in rialzo rispetto al rosso di 5,7 miliardi dell'anno prima (ma sotto il consensus pari a 2,37 miliardi). Escluse le poste straordinarie, l'utile è stato di 1,23 miliardi, superando, seppur di poco, le attese degli analisti ferme a 1,22 miliardi.Nel fine settimana Rwe ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la connazionale E.On che prevede da una parte la cessione del 76,8% della sua filiale Innogy e dall'altra l'acquisizione di una partecipazione minoritaria, pari al 16,67%, di E.On.