Rwe: dividendo straordinario grazie a maggior rimborso fiscale legato a nucleare

Titta Ferraro 14 agosto 2017 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Dividendo straordinario di 1 euro per azione per i soci di Rwe. Lo ha annunciato questa mattina l'utility tedesca in seguito al cospicuo rimborso fiscale di 250 milioni di euro arrivato dal governo tedesco relativamente alla tassa sul nucleare che era stata introdotta in Germania nel 2010. la corte più alta della Germania ha stabilito che un'imposta sul combustibile nucleare imposto alle utility è stata incostituzionale.Rwe ha chiuso il primo semestre 2017 con un Ebitda in crescita del 7% a 3,21 miliardi di euro ed utile netto di 2,67 mld. Per l'intero 2017 Rwe vede l'ebitda al limite superiore del range 5,4-5,7 miliardi di euro.