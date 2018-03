Riunione Bce: focus su stime e parole Draghi su strategia futura (analisti)

Daniela La Cava 8 marzo 2018 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

In Europa, con il tema elezioni italiane che è scivolato in questo momento in secondo piano in attesa dell'insediamento il prossimo 23 marzo di Camere e Senato il mercato guarda alla riunione odierna della Banca centrale europea (Bce), dalla quale ricordano anche gli strategist di Mps Capital Services "non sono attesi cambiamenti di rilievo alla politica monetaria". "Piuttosto - argomentano gli esperti - sarà importante seguire la conferenza stampa di Draghi per verificare se confermerà l’inizio della discussione sulla modifica dell’easing bias, così come riportato nei giorni scorsi da alcune indiscrezioni Reuters". Al termine del consiglio direttivo odierno, la Bce presenterà anche le nuove stime di crescita ed inflazione, che non dovrebbero subire grossi cambiamenti se non una possibile lieve revisione al rialzo dell’inflazione per l’anno in corso.