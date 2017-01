Rendimenti Bund ancora in salita: asta decennale allo 0,36%

Marco Berton 11 gennaio 2017 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

Crescono anche oggi i rendimenti dei titoli di stato tedeschi. L'asta odierna di Bund decennali ha visto il collocamento dei 4,018 mld in offerta ad un tasso pari allo 0,36%. I titoli decennali della Germania, dopo i minimi dello scorso mese di luglio in area -0,19% hanno invertito la tendenza toccando a metà dicembre i massimi relativi in area 0,39%. Dopo una repentina discesa a fine anno sotto quota 0,20% il rendimento è tornato ora a salire prepotentemente e rischia di andare a vedere area 0,40%, valore che rappresenterebbe i massimi dal lontano gennaio 2016.