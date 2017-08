ProSiebenSat.1: segno meno per la raccolta pubblicitaria, tonfo del titolo

Luca Fiore 29 agosto 2017 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Seduta da dimenticare sul listino tedesco per ProSiebenSat.1, in rosso del 10,94% a 29,11 euro. Nonostante ricavi trimestrali in aumento del 9% a 962 milioni di euro, il giro d’affari delle attività televisive in lingua tedesca ha segnato un -2% e la raccolta pubblicitaria televisiva è arretrata del 4%.Nella seconda parte dell’anno, il mercato pubblicitario televisivo è visto in aumento nella parte bassa del range 1,5%-2,5%.La caduta del broadcaster tedesco sta trascinando il comparto (-2,59% per lo Stoxx Europe 600 Media): sul listino milanese Mediaset segna un -3,06% (3,16€) mentre a Parigi l’accoppiata formata da Publicis e Vivendi scende del 2,48 e dell’1,94%.