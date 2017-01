Partenza ben intonata per le Borse europee

Titta Ferraro 3 gennaio 2017 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee. Dopo i primi scambi il Dax di Francoforte sale dello 0,28% a 11.630 punti, +0,46% per il Cac 40 e +0,38% per l'Eurostoxx 50. Abbastanza scarna l'agenda economica europea con i dati sul mercato del lavoro tedesco e il Pmi manifatturiero britannico.

Oggi da segnalare la riapertura di Wall Street, ferma ieri ai box per le festività di Capodanno.