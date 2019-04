Non c'è pace per Deutsche Bank. Colosso taglia stime fatturato intero anno. Titolo -3,5%

Laura Naka Antonelli 26 aprile 2019 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

Nel comunicare i propri risultati di bilancio all'indomani dell'annuncio sulla fine delle trattative con Commerzbank per creare un campione nazionale in Germania, Deutsche Bank ha rivisto al ribasso il target sul fatturato dell'intero anno, che ora prevede piatto rispetto al lieve rialzo atteso in precedenza.Sebbene abbia riportato utili netti in crescita del 67% su base annua, a 201 milioni di euro, stracciando le stime di 29 milioni, il colosso bancario tedesco ha infatti sofferto il suo nono trimestre consecutivo di calo del giro d'affari.Il titolo cede -3,44% a quota 7,22 euro. E' la quinta sessione consecutiva di flessione per Deutsche Bank che riduce il guadagno da inizio anno a +3,7%. Ma in 12 mesi l'azione ha perso più del 35%, così come ha fatto Commerzbank e, così anche come Commerzbank, ha ceduto oltre -80% negli ultimi 10 anni.Tornando agli utili di Deutsche Bank, i profitti al lordo delle tasse si sono attestati nel primo trimestre a 290 milioni di euro, meglio delle attese del consensus, ma al di sotto dei 432 milioni di euro riportati nel primo trimestre dell'anno precedente.Il common equity tier-1 ratio, che indica la solidità patrimoniale di una banca, si è attestata al 13,7% alla fine del primo trimestre. Occhio alla divisione di investment banking, che ha concluso il primo trimestre più debole dalla crisi finanziaria.