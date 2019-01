N26: finanziamento da 300 mln $ in attesa dell'attacco al mercato Usa

Titta Ferraro 10 gennaio 2019 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

N26, banca digitale tedesca operativa dal 2015, ha ottenuto un finanziamento del valore di 300 milioni di dollari, guidato da Insight Venture Partners, società di Venture Capital e private equity con sede a New York, che ha valutato la società 2,7 miliardi di USD. Il round prevede anche la partecipazione del fondo sovrano di Singapore GIC e di alcuni investitori esistenti.La mobile bank tedesca vanta più di 2,3 milioni di clienti in 24 mercati in Europa e punta a costruire la prima Mobile Bank globale dopo aver triplicato la sua base di clienti negli ultimi 12 mesi. I finanziamenti raccolti saranno destinati all’espansione globale a partire dall'approdo sul mercato statunitense previsto per il primo semestre del 2019. La società punta a superare i 100 milioni di clienti a livello mondiale nei prossimi anni.