Mercati: "nessun movimento di rilievo" dopo verbali Bce (analisti)

Daniela La Cava 22 febbraio 2018 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Suimercati, dopo la diffusione dei verbali della Banca centrale europea (Bce) relativi alla riunione di gennaio, "l’euro si è momentaneamente apprezzato nei confronti del dollaro spingendosi oltre 1,23, per poi scendere nuovamente in area 1,2260. Sui tassi core non ci sono stati movimenti di rilievo, mentre sui periferici si sta assistendo a vendite sui titoli". Questo il commento di Mps Capital Services che ha messo in evidenza alcuni temi emersi dalle minute: è stato reputato prematuro modificare, già a gennaio, la forward guidance e una sua rivisitazione ad inizio 2018 fa parte di una regolare revisione; è necessario essere pazienti su un rialzo duraturo dell’inflazione; il linguaggio di politica monetaria cambierà gradualmente in linea con l’outlook economico; e c’è ampio consenso che l’attuale politica monetaria resti appropriata.